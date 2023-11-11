11 ноября, 11:55
Летние олимпийские виды спорта

Сборная ЦФО стала победителем международного турнира по греко-римской борьбе в Кемерове

Второй стала команда Северо-Кавказского федерального округа, третьей - сборная Армении

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе "Сила традиций", проходивший в Кемерове, завершился. Победителем стала команда Центрального федерального округа (ЦФО), передает корреспондент ТАСС.

В финале команда ЦФО одолела сборную Северо-Кавказского федерального округа. Третье место заняла сборная Армении. Всего в турнире принимали участие 148 спортсменов в возрасте 15-16 лет из 12 команд.

Один из организаторов соревнований, член Совета Федерации Александр Карелин в разговоре с ТАСС отметил, что участие команд из разных стран идет на пользу российским спортсменам. "Нам нужна своя селекция, нужно усиливать своих ребят, для них все это делается. Поэтому создаем жесткую конкуренцию и правильную, применимую практику. Стиль у борцов из разных стран очень разный. Например, искрометную борьбу в тяжелых весах показали представители армянской команды. Везде разные подходы и разные возможности для применения этих подходов. И обогащает опыт не только ребят, но и их наставников", - сказал Карелин.

Первый турнир по греко-римской борьбе "Сила традиций" прошел в 2022 году в Новосибирске. Победителями стали борцы Южного федерального округа, одолевшие в финале сверстников из Центрального федерального округа. В этом году игры были посвящены 35-летию Олимпийских игр в Сеуле. Организаторами соревнований выступили правительство Кемеровской области и Новосибирский региональный общественный фонд "Карелин Фонд". 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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