11 ноября, 11:58
Фигурное катание

Фигурист Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Казани

Второе место занял Владислав Дикиджи, третье - Макар Игнатов

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Евгений Семененко лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.

Семененко набрал 98,54 балла. Вторым стал Владислав Дикиджи (97,35 балла), третьим - Макар Игнатов (92,46).

Позже в субботу короткие программы представят женщины и спортивные пары. В воскресенье фигуристы покажут произвольные программы.

Следующие этапы Гран-при пройдут в Самаре (18-19 ноября) и Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа Гран-при стал действующий чемпион России Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин, третий - Дмитрий Алиев.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
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