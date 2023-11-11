11 ноября, 12:06
Международная выставка-форум "Россия"

Сестры Аверины в декабре представят шоу "Лебединое озеро" в Нижнем Новгороде

Арина Аверина выступит в роли белого лебедя, Дина - черного

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Арина и Дина Аверины 16 и 17 декабря в Нижнем Новгороде проведут театрально-художественное шоу "Лебединое озеро" с элементами балета. Об этом Арина Аверина рассказала на встрече с юными гимнастками на лекции "Путь к успеху" в павильоне "Газпрома" на выставке-форуме "Россия".

"16 и 17 декабря мы будем в Нижнем Новгороде на нашем шоу. У нас будет театрально-художественное шоу "Лебединое озеро". Я белый лебедь, Дина - черный. Совместно коллаборация с балетом", - сказала Арина Аверина.

Сестрам Авериным по 25 лет, на счету серебряного призера Игр-2020 Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира и 10 - чемпионатов Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 - чемпионкой Европы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Международная выставка-форум "Россия"
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