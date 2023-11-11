Фигурист Игнатов отметил поддержку зрителей на этапе Гран-при России в Казани

По итогам короткой программы спортсмен занимает третье место

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Поддержка зрителей короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию помогала Макару Игнатову и несла его вперед. Об этом он рассказал журналистам.

Игнатов по итогам короткой программы занимает третье место (92,46 балла).

"Здесь получилось чуть больше, чем в Уфе [на первом этапе]. Надеюсь, эта тенденция будет сохраняться и с каждым стартом я буду катать лучше. Короткая - это не полдела - дай бог одна треть, готовимся к завтрашнему дню", - сказал Игнатов.

"Публика очень хорошо принимала, чувствовалась поддержка, за это большая благодарность зрителям. Если на прыжках я был очень сконцентрирован, то на дорожке это несло вперед, - добавил фигурист. - Любой опыт выступления на зрителя, особенно, если это большая арена, нужно грамотно вписать в тренировочный процесс. Это хороший опыт, и он только в плюс".

Игнатову 23 года. На первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе фигурист занял четвертое место, набрав 253,41 балла.