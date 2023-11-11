Фигурист Семененко рассказал, что не планирует уходить в актерскую профессию

Спортсмен лидирует на этапе Гран-при России в Казани после короткой программы

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко, несмотря на актерский талант, не планирует менять направление деятельности. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"В актеры уходить не планирую, я уже выбрал, чем буду заниматься, - рассказал Семененко в ответ на комплимент журналистов по поводу его таланта. - Казань - это какой-то особенный для меня город, я выступаю на этой арене с юного возраста и с ней у меня связаны только положительные воспоминания".

Семененко лидирует на четвертом этапе серии, который стартовал в субботу в Казани.

На вопрос, были ли у спортсмена сложности во время подготовки к старту, он рассказал: "Нет такого спортсмена, которому бы было всегда легко. Все равно есть сложности, но нужно думать о том, как ты выйдешь, чтобы показать свой максимум. На данный момент я рад, настрой на завтрашний день рабочий".