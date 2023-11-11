11 ноября, 12:31
Фигурное катание

Фигурист Дикиджи рассказал, что ожидал от себя стабильного катания на этапе Гран-при

Спортсмен идет на второй строчке после короткой программы на этапе в Казане

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи ожидал от себя чистого катания на этапе Гран-при России в Казани, поскольку в последнее время стал работать еще больше и лучше. Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой.

Евгений Семененко лидирует после короткой программы (98,54 балла). Вторым стал Дикиджи (97,35), третьим - Макар Игнатов (92,46).

"Это было ожидаемо - чистый прокат, в последние время я очень хорошо работал, чисто катал. Я просто стал больше работать, прыгать, вращаться, - сказал Дикиджи. - Настрой перед произвольной программой боевой, буду делать три четверных - лутц и два сальхова, один из которых в каскаде. Это программа с прошлого сезона, только костюм поменяли, а короткая в этом сезоне новая".

Фигуристы представят произвольную программу в воскресенье. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация