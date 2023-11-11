Фигурист Дикиджи рассказал, что ожидал от себя стабильного катания на этапе Гран-при

Спортсмен идет на второй строчке после короткой программы на этапе в Казане

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи ожидал от себя чистого катания на этапе Гран-при России в Казани, поскольку в последнее время стал работать еще больше и лучше. Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой.

Евгений Семененко лидирует после короткой программы (98,54 балла). Вторым стал Дикиджи (97,35), третьим - Макар Игнатов (92,46).

"Это было ожидаемо - чистый прокат, в последние время я очень хорошо работал, чисто катал. Я просто стал больше работать, прыгать, вращаться, - сказал Дикиджи. - Настрой перед произвольной программой боевой, буду делать три четверных - лутц и два сальхова, один из которых в каскаде. Это программа с прошлого сезона, только костюм поменяли, а короткая в этом сезоне новая".

Фигуристы представят произвольную программу в воскресенье.