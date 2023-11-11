11 ноября, 12:33
Фигурное катание

Фигурист Игнатов рассказал, почему не перейдет в парное катание

Спортсмен отметил, что у него не выдержит спина

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Фигурист Макар Игнатов считает, что его спина не выдержит перехода из одиночного в парное катание. Об этом он рассказал журналистам.

"Не было предложений перейти в парное катание. У меня спина не выдержит", - сказал Игнатов.

Также Игнатов рассказал, что не пытается передать в своей программе один и тот же образ, поэтому прокаты получаются разными. "Я довольно часто катаю по-разному, в зависимости от свои внутренних ощущений. Поэтому у меня нет одинаковых прокатов, потому каждый раз я катаю с новыми ощущениями. Я не пытаюсь конкретно передать один образ, это мемуары", - сказал фигурист.

Игнатов по итогам короткой программы на четвертом этапе Гран-при России в Казани занимает третье место. 

Теги:
Фигурное катание
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