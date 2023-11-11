Фигурист Дикиджи рассказал про условия проживания участников этапа Гран-при в Казани

Спортсмен отметил, что ему всегда нравился лед на аренах в Казани

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи, занимающий второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани, полностью доволен условиями проживания для спортсменов. Об этом фигурист рассказал журналистам после проката.

"На протяжении пяти-семи лет езжу в Казань, мне всегда нравился местный лед, здесь все замечательно, - сказал спортсмен. - Мы в "Волге" не первый год живем".

На вопрос, что нужно фигуристу для нормального размещения в гостинице, Дикиджи ответил: "Чтобы тараканов не было. Лежать где есть, укрыться чем есть. Тараканов в "Волге" нет".

Евгений Семененко лидирует после короткой программы (98,54 балла). Вторым стал Дикиджи (97,35), третьим - Макар Игнатов (92,46). Фигуристы представят произвольную программу в воскресенье.