11 ноября, 12:37
Фигурное катание

Фигурист Дикиджи рассказал про условия проживания участников этапа Гран-при в Казани

Спортсмен отметил, что ему всегда нравился лед на аренах в Казани

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи, занимающий второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани, полностью доволен условиями проживания для спортсменов. Об этом фигурист рассказал журналистам после проката.

"На протяжении пяти-семи лет езжу в Казань, мне всегда нравился местный лед, здесь все замечательно, - сказал спортсмен. - Мы в "Волге" не первый год живем".

На вопрос, что нужно фигуристу для нормального размещения в гостинице, Дикиджи ответил: "Чтобы тараканов не было. Лежать где есть, укрыться чем есть. Тараканов в "Волге" нет".

Евгений Семененко лидирует после короткой программы (98,54 балла). Вторым стал Дикиджи (97,35), третьим - Макар Игнатов (92,46). Фигуристы представят произвольную программу в воскресенье. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация