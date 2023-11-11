Дина Аверина надеется, что российские спортсмены скоро будут выступать под флагом страны

Было приятно приезжать на международные соревнования, стоять на пьедестале и понимать, что поднимается флаг твоей страны, подчеркнула Арина Аверина

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Серебряный призер Олимпиады Дина Аверина надеется, что российские спортсмены на международных соревнованиях скоро будут выступать под флагом страны. Об этом Аверина рассказала ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия".

"Когда мы выступали, нам было приятно, когда поднимался флаг России, играл гимн нашей страны. Когда еще были зрители. Было приятно ехать на международные соревнования от России, стоять на пьедестале и понимать, что поднимается флаг твоей страны", - сказала Арина Аверина.

"Я надеюсь, что все это скоро вернется. И молодое поколение будет чувствовать то же самое, что чувствовали мы, когда выступали на международной арене", - добавила Дина Аверина.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Сестрам Авериным по 25 лет, на счету серебряного призера Игр-2020 Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира и 10 - чемпионатов Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 - чемпионкой Европы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.