Футболисты ЦСКА и "Факела" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с воронежским "Факелом" со счетом 1:1 в выездном матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

Забитым мячом в составе армейцев отметился Виктор Давила (10-я минута). У хозяев отличился Сергей Божин (90+3).

ЦСКА не проигрывает на протяжении 10 матчей в чемпионате России (3 победы, 7 ничьих). Последнее поражение армейцы потерпели 19 августа в гостях от "Динамо" (1:2). "Факел" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (4 победы, 2 ничьих). Последнее поражение воронежцы потерпели 25 сентября на своем поле от казанского "Рубина" (0:1).

ЦСКА занимает четвертое в турнирной таблице РПЛ, после 15 матчей набрав 25 очков. "Факел" занимает 10-е место с 19 очками. В следующем туре ЦСКА 25 ноября примет московское "Динамо", "Факел" на день позже встретится в гостях с "Рубином".

В другом матче дня самарские "Крылья Советов" дома обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1). В первом тайме хозяева дважды исполняли пенальти. Первый одиннадцатиметровый был реализован, второй отразил вратарь "Урала" Илья Помазун. "Крылья Советов" занимают третье место с 25 очками, "Урал" идет 12-м (16 очков).