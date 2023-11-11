11 ноября, 12:54,
обновлено 11 ноября, 13:12
Футбол в России

Футболисты ЦСКА и "Факела" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с воронежским "Факелом" со счетом 1:1 в выездном матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

Забитым мячом в составе армейцев отметился Виктор Давила (10-я минута). У хозяев отличился Сергей Божин (90+3).

ЦСКА не проигрывает на протяжении 10 матчей в чемпионате России (3 победы, 7 ничьих). Последнее поражение армейцы потерпели 19 августа в гостях от "Динамо" (1:2). "Факел" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (4 победы, 2 ничьих). Последнее поражение воронежцы потерпели 25 сентября на своем поле от казанского "Рубина" (0:1). 

ЦСКА занимает четвертое в турнирной таблице РПЛ, после 15 матчей набрав 25 очков. "Факел" занимает 10-е место с 19 очками. В следующем туре ЦСКА 25 ноября примет московское "Динамо", "Факел" на день позже встретится в гостях с "Рубином". 

В другом матче дня самарские "Крылья Советов" дома обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1). В первом тайме хозяева дважды исполняли пенальти. Первый одиннадцатиметровый был реализован, второй отразил вратарь "Урала" Илья Помазун. "Крылья Советов" занимают третье место с 25 очками, "Урал" идет 12-м (16 очков).

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

14

9

4

1

31

23

9

14

2

"Зенит"

14

9

2

3

29

29

13

16

3

"Крылья Советов"

15

7

4

4

25

31

21

10

4

ЦСКА

15

6

7

2

25

27

20

7

5

"Динамо"

14

5

7

2

22

22

19

3

6

"Спартак"

14

6

3

5

21

19

21

-2

7

"Локомотив"

14

5

6

3

21

19

18

1

8

"Пари НН"

14

6

2

6

20

14

14

0

9

"Рубин"

14

5

4

5

19

13

20

-7

10

"Факел"

15

5

6

6

19

14

17

-3

11

"Ростов"

14

4

5

5

17

22

25

-3

12

"Урал"

15

4

4

6

16

15

24

-9

13

"Оренбург"

14

3

4

7

13

16

22

-6

14

"Ахмат"

14

3

3

8

12

14

19

-5

15

"Балтика"

14

3

2

9

11

12

21

-9

16

"Сочи"

14

3

1

10

10

16

23

-7

  

Теги:
Российский футбол
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