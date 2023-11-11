Футболисты ЦСКА и "Факела" сыграли вничью в матче РПЛ

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с воронежским "Факелом" со счетом 1:1 в выездном матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.
Забитым мячом в составе армейцев отметился Виктор Давила (10-я минута). У хозяев отличился Сергей Божин (90+3).
ЦСКА не проигрывает на протяжении 10 матчей в чемпионате России (3 победы, 7 ничьих). Последнее поражение армейцы потерпели 19 августа в гостях от "Динамо" (1:2). "Факел" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (4 победы, 2 ничьих). Последнее поражение воронежцы потерпели 25 сентября на своем поле от казанского "Рубина" (0:1).
ЦСКА занимает четвертое в турнирной таблице РПЛ, после 15 матчей набрав 25 очков. "Факел" занимает 10-е место с 19 очками. В следующем туре ЦСКА 25 ноября примет московское "Динамо", "Факел" на день позже встретится в гостях с "Рубином".
В другом матче дня самарские "Крылья Советов" дома обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1). В первом тайме хозяева дважды исполняли пенальти. Первый одиннадцатиметровый был реализован, второй отразил вратарь "Урала" Илья Помазун. "Крылья Советов" занимают третье место с 25 очками, "Урал" идет 12-м (16 очков).
1
"Краснодар"
14
9
4
1
31
23
9
14
2
"Зенит"
14
9
2
3
29
29
13
16
3
"Крылья Советов"
15
7
4
4
25
31
21
10
4
ЦСКА
15
6
7
2
25
27
20
7
5
"Динамо"
14
5
7
2
22
22
19
3
6
"Спартак"
14
6
3
5
21
19
21
-2
7
"Локомотив"
14
5
6
3
21
19
18
1
8
"Пари НН"
14
6
2
6
20
14
14
0
9
"Рубин"
14
5
4
5
19
13
20
-7
10
"Факел"
15
5
6
6
19
14
17
-3
11
"Ростов"
14
4
5
5
17
22
25
-3
12
"Урал"
15
4
4
6
16
15
24
-9
13
"Оренбург"
14
3
4
7
13
16
22
-6
14
"Ахмат"
14
3
3
8
12
14
19
-5
15
"Балтика"
14
3
2
9
11
12
21
-9
16
"Сочи"
14
3
1
10
10
16
23
-7