11 ноября, 13:00
Фигурное катание

Плющенко рассказал, что его фигуристов пытались переманить к другому тренеру

Олимпийский чемпион заявил, что сам никогда не прибегает к такой практике

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Победителей четвертого этапа Гран-при России среди юниоров в соревнованиях спортивных пар Анастасию Чернышову и Владислава Вильчика хотели переманить у Евгения Плющенко другие тренеры. Об этом Плющенко рассказал журналистам.

"Все прекрасно знают, что у нас есть штабы, которые переманивают и даже открыто переманивают, - сказал Плющенко. - Я скажу, что есть у меня пара, которая представляет мой клуб и заняла в Казани первое место. И один из тренеров, не буду называть его, уже подходил и уже начал закидывать удочки. Я этого не делаю и не делал никогда, хотя на меня кто-то говорил, что я кого-то переманил или перекупил. Не советую этого делать никому, но, к сожалению, это происходит".

14-летняя Чернышова и 18-летний Вильчик в текущем сезоне стали первыми на Мемориале Александра Горшкова, а также заняли второе место на первенстве Москвы. На юниорском этапе Гран-при России в Казани пара заняла первое место.  

Теги:
Фигурное катаниеПлющенко, Евгений Викторович
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