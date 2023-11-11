Сын Евгения Плющенко рассказал, что мечтает выступить на Олимпиаде

Александр Плющенко рассказал, что примерами для подражания для него являются отец и Илья Малинин

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко мечтает выступить на Играх. Об этом он рассказал журналистам.

"Рад, что выступаю на таких масштабных соревнованиях, буду стремиться вперед, четверные учить еще рано. Выступление на Олимпиаде еще остается мечтой, конечно. Примеры для подражания? Папа, Илья Малинин (первый в истории фигурист, исполнивший четверной аксель на соревнованиях - прим. ТАСС)", - сказал Александр Плющенко.

"Ему еще рано об этом думать [об Олимпиаде]. У нас нет цели, чтобы как можно быстрее сделать четверные, три с половиной оборота. Главное пройти путь без травм. Есть то, на кого он смотрит, равняется. Саша Трусова, Софья Самоделкина", - добавил Евгений Плющенко.

10-летний Александр Плющенко выступил на детских соревнованиях "Битва школ" на "ЦСКА-Арене" в Москве.