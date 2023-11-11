Валиева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани

Второй стала Софья Муравьева, третьей - Алина Горбачева

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при России. Соревнования проходят в Казани.

По итогам проката Валиева получила 81,09 балла. Второй стала Софья Муравьева (77,02 балла), третьей - Алина Горбачева (73,29).

10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил разбирательство по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил, решение ожидается в январе 2024 года.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионата России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71).