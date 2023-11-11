Футболист "Факела" Божин оценил качество поля на стадионе в Воронеже

Агрономы клуба сделали все возможное, отметил Сергей Божин

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Качество поля на стадионе в Воронеже в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным "Факелом" и московским ЦСКА было значительно лучше, чем на игре 13-го тура со столичным "Спартаком". Об этом ТАСС рассказал футболист "Факела" Сергей Божин.

"Что касается поля, то, конечно, оно значительно лучше. Наши агрономы сделали все возможное, и сегодня, думаю, поле было хорошим, спасибо им за это. Качество поля сильно зависит от погоды, поэтому неизвестно, что будет дальше", - отметил Божин.

28 октября "Факел" дома победил московский "Спартак" со счетом 2:0. Перед игрой пошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам стадиона пришлось приводить газон в порядок. 1 ноября комиссия РПЛ допустила стадион в Воронеже к проведению матча "Факел" - ЦСКА.

"Факел" ушел от поражения в матче с ЦСКА (1:1) благодаря голу Божина на третьей компенсированной минуте. "Мы не сомневались, что будет минимум ничья. Мы полностью переиграли соперников, я даже не вспомню у них подходов к нашим воротам. Приятно, что удалось забить, но я много об этом не думаю, главное результат команды", - сказал Божин.

"Факел" после 15 матчей набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Воронежа 26 ноября на выезде сыграет с казанским "Рубином".