11 ноября, 13:58
Фигурное катание

Фигуристка Валиева заявила, что еще не восстановила тройной аксель

Спортсменка отметила, что идея ее новой программы принадлежит Этери Тутберидзе и Даниилу Грейхенгаузу

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева пока не восстановила тройной аксель. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

"Тройной аксель пока что не восстановлен, - сказала Валиева. - Публика невероятная, приятно, я благодарна им за такую поддержку и очень рада, что наконец начала свой соревновательный сезон. Подготовка шла как обычно, все сложности остались позади. Поэтому спокойно готовилась и старалась восстановиться, насколько возможно, в планах как можно больше нарабатывать прыжки, чтобы больше было хороших прокатов".

Валиева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани, набрав 81,09 балла. Второй идет Софья Муравьева (77,02 балла), третьей - Алина Горбачева (73,29).

Валиева отметила, что идея новой программы принадлежит тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу. "Мне кажется, это интереснее [взаимодействовать со зрителями]. Мне предлагали поехать в Красноярск [на третий этап Гран-при]. Но чисто физически я не была готова - соревнования были на две недели раньше. Чтобы показать результат, нужно было чуть больше готовиться", - заключила фигуристка.

Произвольную программу фигуристки представят 12 ноября. 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация