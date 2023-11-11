Фигуристка Валиева заявила, что еще не восстановила тройной аксель

Спортсменка отметила, что идея ее новой программы принадлежит Этери Тутберидзе и Даниилу Грейхенгаузу

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева пока не восстановила тройной аксель. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

"Тройной аксель пока что не восстановлен, - сказала Валиева. - Публика невероятная, приятно, я благодарна им за такую поддержку и очень рада, что наконец начала свой соревновательный сезон. Подготовка шла как обычно, все сложности остались позади. Поэтому спокойно готовилась и старалась восстановиться, насколько возможно, в планах как можно больше нарабатывать прыжки, чтобы больше было хороших прокатов".

Валиева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани, набрав 81,09 балла. Второй идет Софья Муравьева (77,02 балла), третьей - Алина Горбачева (73,29).

Валиева отметила, что идея новой программы принадлежит тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу. "Мне кажется, это интереснее [взаимодействовать со зрителями]. Мне предлагали поехать в Красноярск [на третий этап Гран-при]. Но чисто физически я не была готова - соревнования были на две недели раньше. Чтобы показать результат, нужно было чуть больше готовиться", - заключила фигуристка.

Произвольную программу фигуристки представят 12 ноября.