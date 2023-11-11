"Спартак" проиграл лидеру Восточной конференции "Ладе" в матче КХЛ

ТОЛЬЯТТИ /Самарская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" в серии буллитов обыграла московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.
Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. Заброшенными шайбами в составе "Лады" отметились Сергей Шумаков (35-я минута), Иван Романов (38) и Остап Сафин (54). У "Спартака" отличились Александр Беляев (11), Александр Пашин (27) и Иван Морозов (48). Автором победного буллита стал Дмитрий Кугрышев. "Спартак" впервые в сезоне довел матч до серии послематчевых бросков.
"Спартак" прервал свою серию из трех побед. Столичная команда набрала 43 очка после 30 матчей и занимает первое место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. "Лада" с 41 очком в 31 игре лидирует в Восточной конференции.
В следующем матче "Спартак" 14 ноября примет московское "Динамо", которое располагается на втором месте в Западной конференции с 42 очками в 28 играх. "Лада" 16 ноября на выезде сыграет с "Сочи".
1
Спартак
30
19
1
0
1
2
7
109-80
43
2
Динамо М
28
15
4
1
1
1
6
88-61
42
3
Торпедо
29
16
2
0
1
1
9
87-65
38
4
Локомотив
28
16
1
0
1
1
9
71-57
36
5
Динамо Мн
27
9
4
1
2
2
9
78-69
32
6
ЦСКА
28
11
2
1
0
2
12
86-67
30
7
Северсталь
27
11
0
2
2
2
10
91-80
30
8
СКА
27
12
1
1
0
0
13
77-64
28
9
Сочи
29
10
1
1
0
2
15
75-106
26
10
Куньлунь РС
33
4
2
4
2
3
18
67-111
25
11
Витязь
29
4
2
2
2
2
17
55-103
20
1
Лада
31
15
1
2
0
5
8
79-72
41
2
Металлург
29
14
2
1
2
2
8
91-79
38
3
Ак Барс
28
13
5
0
0
2
8
86-66
38
4
Авангард
28
11
5
1
0
3
8
80-77
37
5
Автомобилист
31
12
3
1
3
1
11
70-67
36
6
Салават Юлаев
28
16
1
0
0
1
10
79-52
35
7
Трактор
29
11
4
1
0
3
10
76-64
35
8
Нефтехимик
28
9
2
1
2
3
11
66-90
29
9
Сибирь
29
7
2
4
2
1
13
65-85
29
10
Амур
28
10
0
1
4
2
11
63-74
28
11
Барыс
30
4
1
3
2
5
15
68-94
23
12
Адмирал
26
4
2
1
2
2
15
55-79
18