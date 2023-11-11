"Спартак" проиграл лидеру Восточной конференции "Ладе" в матче КХЛ

Основное время матча и овертайм закончились со счетом 3:3, в серии буллитов победу одержал тольяттинский клуб

ТОЛЬЯТТИ /Самарская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" в серии буллитов обыграла московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. Заброшенными шайбами в составе "Лады" отметились Сергей Шумаков (35-я минута), Иван Романов (38) и Остап Сафин (54). У "Спартака" отличились Александр Беляев (11), Александр Пашин (27) и Иван Морозов (48). Автором победного буллита стал Дмитрий Кугрышев. "Спартак" впервые в сезоне довел матч до серии послематчевых бросков.

"Спартак" прервал свою серию из трех побед. Столичная команда набрала 43 очка после 30 матчей и занимает первое место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. "Лада" с 41 очком в 31 игре лидирует в Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" 14 ноября примет московское "Динамо", которое располагается на втором месте в Западной конференции с 42 очками в 28 играх. "Лада" 16 ноября на выезде сыграет с "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 30 19 1 0 1 2 7 109-80 43 2 Динамо М 28 15 4 1 1 1 6 88-61 42 3 Торпедо 29 16 2 0 1 1 9 87-65 38 4 Локомотив 28 16 1 0 1 1 9 71-57 36 5 Динамо Мн 27 9 4 1 2 2 9 78-69 32 6 ЦСКА 28 11 2 1 0 2 12 86-67 30 7 Северсталь 27 11 0 2 2 2 10 91-80 30 8 СКА 27 12 1 1 0 0 13 77-64 28 9 Сочи 29 10 1 1 0 2 15 75-106 26 10 Куньлунь РС 33 4 2 4 2 3 18 67-111 25 11 Витязь 29 4 2 2 2 2 17 55-103 20