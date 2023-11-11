11 ноября, 14:07
КХЛ

"Спартак" проиграл лидеру Восточной конференции "Ладе" в матче КХЛ

Основное время матча и овертайм закончились со счетом 3:3, в серии буллитов победу одержал тольяттинский клуб

ТОЛЬЯТТИ /Самарская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" в серии буллитов обыграла московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. Заброшенными шайбами в составе "Лады" отметились Сергей Шумаков (35-я минута), Иван Романов (38) и Остап Сафин (54). У "Спартака" отличились Александр Беляев (11), Александр Пашин (27) и Иван Морозов (48). Автором победного буллита стал Дмитрий Кугрышев. "Спартак" впервые в сезоне довел матч до серии послематчевых бросков.

"Спартак" прервал свою серию из трех побед. Столичная команда набрала 43 очка после 30 матчей и занимает первое место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. "Лада" с 41 очком в 31 игре лидирует в Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" 14 ноября примет московское "Динамо", которое располагается на втором месте в Западной конференции с 42 очками в 28 играх. "Лада" 16 ноября на выезде сыграет с "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

30

19

1

0

1

2

7

109-80

43

2

Динамо М

28

15

4

1

1

1

6

88-61

42

3

Торпедо

29

16

2

0

1

1

9

87-65

38

4

Локомотив

28

16

1

0

1

1

9

71-57

36

5

Динамо Мн

27

9

4

1

2

2

9

78-69

32

6

ЦСКА

28

11

2

1

0

2

12

86-67

30

7

Северсталь

27

11

0

2

2

2

10

91-80

30

8

СКА

27

12

1

1

0

0

13

77-64

28

9

Сочи

29

10

1

1

0

2

15

75-106

26

10

Куньлунь РС

33

4

2

4

2

3

18

67-111

25

11

Витязь

29

4

2

2

2

2

17

55-103

20

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

31

15

1

2

0

5

8

79-72

41

2

Металлург

29

14

2

1

2

2

8

91-79

38

3

Ак Барс

28

13

5

0

0

2

8

86-66

38

4

Авангард

28

11

5

1

0

3

8

80-77

37

5

Автомобилист

31

12

3

1

3

1

11

70-67

36

6

Салават Юлаев

28

16

1

0

0

1

10

79-52

35

7

Трактор

29

11

4

1

0

3

10

76-64

35

8

Нефтехимик

28

9

2

1

2

3

11

66-90

29

9

Сибирь

29

7

2

4

2

1

13

65-85

29

10

Амур

28

10

0

1

4

2

11

63-74

28

11

Барыс

30

4

1

3

2

5

15

68-94

23

12

Адмирал

26

4

2

1

2

2

15

55-79

18

  

Теги:
КХЛ
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