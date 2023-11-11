Фигуристка Муравьева заявила, что пока не может встроить в программу тройной аксель

Спортсменка после короткой программы занимает второе место на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева выполняет на тренировке тройной аксель, но вставить этот прыжок в соревновательную программу пока не получается. Об этом она рассказала журналистам.

Муравьева идет второй после короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при России, проходящем в Казани. Фигуристка набрала 77,02 балла, изначально она планировала прыгнуть тройной аксель в короткой программе, но в итоге исполнила прыжок лишь в два оборота. Лидирует Камила Валиева (81,09).

"Он есть, но сложность в том, чтобы вкатать его в программу, - сказала Муравьева. - Ты можешь его делать отдельно, не факт, что ты его можешь сделать в программе".

Муравьева не стала оценивать судейство на этапе Гран-при в Казани. "Не мне оценивать свой прокат, а судьям. Мне еще посмотреть нужно, я еще не видела", - добавила фигуристка, отметив, что удовлетворена прокатом.

Муравьевой 17 лет, в финале серии Гран-при России прошлого сезона фигуристка заняла пятое место, также в ее активе четвертое место на чемпионате России.