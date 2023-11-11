11 ноября, 15:05
Футбол в России

Вратарь "Факела" Беленов считает, что по качеству поля в Воронеже не может быть вопросов

Голкипер воронежской команды похвалил агрономов, которые готовили поле к матчу с ЦСКА

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Агрономы Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже проделали прекрасную работу, поэтому вопросов по качеству газона во время матча 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежским "Факелом" и московским ЦСКА быть не может. Такое мнение ТАСС высказал вратарь "Факела" Александр Беленов.

"Качество поля сегодня было хорошим. Агрономы проделали прекрасную работу и сделали сегодняшний матч возможным. Я считаю, что вопросов по качеству газона сегодня быть не может", - сказал Беленов.

28 октября "Факел" дома победил московский "Спартак" со счетом 2:0. Перед игрой пошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам стадиона пришлось приводить газон в порядок. 1 ноября комиссия РПЛ допустила стадион в Воронеже к проведению матча "Факел" - ЦСКА.

"Факел" ушел от поражения в матче с ЦСКА (1:1) благодаря голу Сергея Божина на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. "Я думаю, что исход матча закономерен. Наша команда атаковала весь второй тайм и заслужила заработать хотя бы одно очко. Наверное, мне как вратарю лучше держать себя в тонусе, но если моя команда атакует, то это тоже хорошо, мне нужно сохранять концентрацию", - отметил Беленов.

"Факел" после 15 матчей набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Воронежа 26 ноября на выезде сыграет с казанским "Рубином". 

Теги:
Российский футбол
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