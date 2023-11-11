11 ноября, 15:21
КХЛ

Жамнов назвал заслугой всей команды наличие на Матче звезд КХЛ тройки и тренера "Спартака"

Специалист возглавит сборную дивизиона Боброва

ТОЛЬЯТТИ /Самарская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Попадание на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) целой тройки и главного тренера московского "Спартака" является заслугой всей команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

Специалист возглавит сборную дивизиона Боброва, о чем КХЛ объявила в пятницу. В состав команды дивизиона попали лучший бомбардир чемпионата Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин, играющие в "Спартаке" в одной тройке.

"Это большой плюс для нашей организации и "Спартака", что у нас едет тройка и тренер. Это заслуга всей команды и тренерского штаба. Конечно, для меня это честь - представлять команду на Матче звезд", - сказал Жамнов.

В субботу "Спартак" в Тольятти уступил "Ладе" со счетом 3:4 после серии буллитов, впервые в сезоне доведя игру до серии послематчевых штрафных бросков. "Думаю, надо было все решать в основное время, чтобы не доводить дело до буллитов. А так, как говорится, это лотерея. Мы ожидали давления, так как для соперника это домашняя игра, и все, что он показал, мы ожидали. По игре претензий предъявить не могу - все ребята играли до конца", - отметил Жамнов.

Главный тренер "Лады" Олег Браташ рассказал, какие нюансы играют роль в успешном выполнении штрафных бросков.

"У нас это была только вторая игра, которая завершилась буллитами, обе смогли выиграть. Я бы не назвал это лотереей в полном смысле этого слова. В буллитах очень большую роль играет мастерство вратаря и умение игрока их пробивать. В моей практике было много таких случаев, когда несильный игрок умеет пробивать буллиты. Особенно у меня были такие в Молодежной хоккейной лиге, и иной раз я раздевал 13-го нападающего на матч именно под буллиты. Один игрок, который у меня в состав не попадал, так очков 10 заработал. Это не просто голое мастерство, а именно умение, определенные приемы, против которых вратарям очень сложно справляться, им шансов почти не оставляют. Плюс игра вратаря очень много значит", - отметил он. 

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