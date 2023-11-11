11 ноября, 15:25
Футбол в России

"Локомотив" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Максим Глушенков (79-я минута) и Тимур Сулейманов (81). У "Ахмата" отличился Мохамед Конате (66, с пенальти). На 90-й минуте был удален с поля защитник "Локомотива" Наир Тикнизян.

"Локомотив" набрал 24 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Ахмат" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ. Команда из Грозного не может выиграть в РПЛ на протяжении восьми матчей (две ничьих, шесть поражений). "Ахмат" с 12 очками занимает 14-е место в таблице.

В следующем туре "Локомотив" 25 ноября на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". "Ахмат" 26 ноября в гостях встретится с "Оренбургом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

14

9

4

1

31

23

9

14

2

"Зенит"

14

9

2

3

29

29

13

16

3

"Крылья Советов"

15

7

4

4

25

31

21

10

4

ЦСКА

15

6

7

2

25

27

20

7

5

"Локомотив"

15

6

6

3

24

21

19

2

6

"Динамо"

14

5

7

2

22

22

19

3

7

"Спартак"

14

6

3

5

21

19

21

-2

8

"Пари НН"

14

6

2

6

20

14

14

0

9

"Рубин"

14

5

4

5

19

13

20

-7

10

"Факел"

15

5

6

6

19

14

17

-3

11

"Ростов"

14

4

5

5

17

22

25

-3

12

"Урал"

15

4

4

6

16

15

24

-9

13

"Оренбург"

14

3

4

7

13

16

22

-6

14

"Ахмат"

15

3

3

9

12

15

21

-6

15

"Балтика"

14

3

2

9

11

12

21

-9

16

"Сочи"

14

3

1

10

10

16

23

-7

  

Теги:
Российский футбол
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