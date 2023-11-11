"Локомотив" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Максим Глушенков (79-я минута) и Тимур Сулейманов (81). У "Ахмата" отличился Мохамед Конате (66, с пенальти). На 90-й минуте был удален с поля защитник "Локомотива" Наир Тикнизян.

"Локомотив" набрал 24 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Ахмат" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ. Команда из Грозного не может выиграть в РПЛ на протяжении восьми матчей (две ничьих, шесть поражений). "Ахмат" с 12 очками занимает 14-е место в таблице.

В следующем туре "Локомотив" 25 ноября на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". "Ахмат" 26 ноября в гостях встретится с "Оренбургом".