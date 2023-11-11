"Локомотив" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".
Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Максим Глушенков (79-я минута) и Тимур Сулейманов (81). У "Ахмата" отличился Мохамед Конате (66, с пенальти). На 90-й минуте был удален с поля защитник "Локомотива" Наир Тикнизян.
"Локомотив" набрал 24 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Ахмат" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ. Команда из Грозного не может выиграть в РПЛ на протяжении восьми матчей (две ничьих, шесть поражений). "Ахмат" с 12 очками занимает 14-е место в таблице.
В следующем туре "Локомотив" 25 ноября на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". "Ахмат" 26 ноября в гостях встретится с "Оренбургом".
1
"Краснодар"
14
9
4
1
31
23
9
14
2
"Зенит"
14
9
2
3
29
29
13
16
3
"Крылья Советов"
15
7
4
4
25
31
21
10
4
ЦСКА
15
6
7
2
25
27
20
7
5
"Локомотив"
15
6
6
3
24
21
19
2
6
"Динамо"
14
5
7
2
22
22
19
3
7
"Спартак"
14
6
3
5
21
19
21
-2
8
"Пари НН"
14
6
2
6
20
14
14
0
9
"Рубин"
14
5
4
5
19
13
20
-7
10
"Факел"
15
5
6
6
19
14
17
-3
11
"Ростов"
14
4
5
5
17
22
25
-3
12
"Урал"
15
4
4
6
16
15
24
-9
13
"Оренбург"
14
3
4
7
13
16
22
-6
14
"Ахмат"
15
3
3
9
12
15
21
-6
15
"Балтика"
14
3
2
9
11
12
21
-9
16
"Сочи"
14
3
1
10
10
16
23
-7