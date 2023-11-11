11 ноября, 15:39
Фигурное катание

Радионова заявила, что ждет четверных прыжков от фигуристок на этапе Гран-при в Казани

Произвольную программу фигуристки представят 12 ноября

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова ждет четверных прыжков от фигуристок в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани. Об этом Радионова рассказала ТАСС.

После короткой программы первое место занимает Камила Валиева, набравшая 81,09 балла. Второй идет Софья Муравьева (77,02 балла), третьей - Алина Горбачева (73,29).

"Первая тройка девочек сегодня просто отлично откатала. Камила продемонстрировала очень убедительный прокат, молодец. Уверенно выступили и Алина Горбачева с Софьей Муравьевой, все сделали. Думаю, что в произвольной программе будет интересная борьба, несмотря на определенный запас у Камилы. И, конечно же, в предвкушении четверных прыжков", - отметила Радионова.

"Жаль, что Алина и Соня сегодня все-таки отказались от акселя в три с половиной оборота, но будем делать скидку на начало сезона. На чемпионате России для победы этот прыжок в короткой программе будет просто необходим", - добавила собеседница агентства.

Произвольную программу фигуристки представят 12 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
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