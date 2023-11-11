Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы в парах на этапе Гран-при в Казани

Вторыми идут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, третьими - Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, занимают первое место по итогам короткой программы на четвертом этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Казани.

За прокат Мишина и Галлямов получили 78,61 балла. Вторыми идут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (73,66), третьими - Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (72,74).

Мишина и Галлямов в Пекине стали чемпионами Олимпийских игр в командных соревнованиях и завоевали бронзу в парном катании. Они также являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021). В прошедшем сезоне Мишина и Галлямов стали серебряными призерами чемпионата России, выиграли два этапа Гран-при России и стали вторыми в финале серии.

Произвольные программы пары представят в воскресенье.