11 ноября, 16:01
Хоккей в России

Спортивный директор "Лады" отметил характер команды после победы над "Спартаком"

"Лада" обыграла в КХЛ "Спартак" со счетом 4:3 после серии буллитов, уступая по ходу встречи 0:2

ТОЛЬЯТТИ /Самарская область/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игрокам тольяттинской "Лады" помогли победить московский "Спартак" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) боевой характер и поддержка болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор тольяттинского клуба Рафик Якубов.

В субботу "Лада" обыграла "Спартак" со счетом 4:3 после серии буллитов, уступая по ходу встречи 0:2.

"Хочу сказать большое спасибо ребятам, вытащили игру с 0:2. Мне "Спартак" понравился, особенно их первая тройка, - сказал Якубов. - Но наши парни - бойцы, сколько раз в меньшинстве выстояли. Болельщики нас поддерживали - [как будто] шестой игрок был".

В составе "Лады" отсутствовал нападающий Скотт Космачук. Канадский игрок в 27 матчах набрал 19 очков по системе "гол+пас" (8+11). В сентябре его результативная серия составляла пять матчей, в конце октября он набирал очки в трех играх подряд. В последний раз он выходил на лед 2 ноября.

"У нас много травмированных, нам ничего менять не надо, команда выигрывает. Ждем ребят, которые должны выздороветь. Что касается Космачука, то он вернется через две недели", - отметил Якубов. 

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Хоккей в России
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