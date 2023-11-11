11 ноября, 16:12
Футбол в России

Шелия назвал провальным для "Ахмата" первый круг РПЛ

Грозненская команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" провалил первую половину сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам заявил вратарь грозненской команды Гиорги Шелия.

"Ахмат" в субботу на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счетом 1:2 в матче 15-го тура РПЛ. Встреча прошла на "РЖД-Арене".

"Первый круг можно считать проваленным, зона переходных матчей - не то, на что мы рассчитывали. Но это только половина сезона, тот же "Локомотив" уходил на зимнюю паузу внизу турнирной таблицы, но сумел исправить ситуацию. Все зависит не от одного, а от всех футболистов", - сказал Шелия.

"Надо переломить ситуацию, я уверен, что если мы выиграем одну игру, то все изменится", - отметил он.

"Ахмат" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ. Команда из Грозного не может выиграть в РПЛ на протяжении восьми матчей (две ничьих, шесть поражений). "Ахмат" с 12 очками занимает 14-е место в таблице. 

Теги:
Российский футбол
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