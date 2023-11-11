11 ноября, 16:49
Фигурное катание

Мишина и Галлямов рассказали, что на Гран-при в Казани заставляли себя нервничать

Фигуристы отметили, что в Казани чувствуют себя как дома

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Пекина в командном турнире фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов настолько комфортно чувствуют себя на Гран-при в Казани, что специально заставляли себя нервничать перед стартом. Об этом фигуристы рассказали журналистам после победы в короткой программе на турнире, стартовавшем в субботу.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, набрав 78,61 балла.

"Сложно настраиваться в Казани, - рассказала Мишина. - Мы тут в пятый или шестой раз, чувствую себя как дома, это расслабляет, дает эффект "домашних соревнований". Заставляла себя нервничать".

Фигуристы отметили, что сделали все, чтобы не повторять ошибок предыдущего этапа в Омске, когда партнер остался без параллельного прыжка.

"Это была нелепая ситуация, со всеми бывает, все мы люди, - сказал Галлямов. - После тех соревнований пришлось уделить особое внимание таким ляпам, чтобы все прошло как надо".

Произвольную программу участники казанского Гран-при представят в воскресенье. 

Теги:
Фигурное катание
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