11 ноября, 16:47
ATP

Российский теннисист Шевченко не смог выиграть первый в карьере турнир ATP

Александр Шевченко. EPA-EFE/ Peter Foley
Александр Шевченко
© EPA-EFE/ Peter Foley

В финале турнира в Меце спортсмен уступил французу Юго Умберу

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Александр Шевченко проиграл французу Юго Умберу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходили во французском Меце.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу француза. Умбер был посеян на турнире под четвертым номером, Шевченко не получил номер посева.

Шевченко 22 года, он занимает 63-е место в рейтинге ATP. Россиянин впервые в карьере играл в финале турнира ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Умберу 25 лет, он является 23-й ракеткой мира. В его активе теперь четыре победы на турнирах ATP, а лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый раунд Уимблдона в 2019 году.

Турнир в Меце относится к категории ATP 250. Соревнования проводятся на покрытии "хард" в помещении, их призовой фонд составил €562 тыс. В прошлом году победителем турнира стал итальянец Лоренцо Сонего. Из россиян на соревнованиях побеждал Дмитрий Турсунов (2008). 

Теги:
ATP
© Информационное агентство ТАСС
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