11 ноября, 16:54
Мировой футбол

Бывший футболист сборной Ганы Двамена умер после сердечного приступа во время матча

Ему было 28 лет

ТАСС, 11 ноября. Ганский футболист Рафаэль Двамена умер в возрасте 28 лет после потери сознания на футбольном поле во время матча чемпионата Албании. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Ганы.

Двамена выступал за команду "Эгнатия". На 24-й минуте игры 13-го тура чемпионата Албании с "Партизани" игрок потерял сознание. Матч не был доигран, футболист умер в больнице.

Двамена выступал за "Эгнатию" с 2023 года. Ранее он играл за швейцарские "Олд Бойз", "Цюрих", австрийские "Блау-Вайсс", "Аустрию", "Лиферинг", датский "Вайле", испанские "Леванте" и "Сарагосу".

В составе сборной Ганы Двамена провел восемь матчей и забил два мяча. Последнюю встречу за национальную команду нападающий сыграл 9 августа 2018 года. 

Теги:
Мировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация