11 ноября, 17:04
Футбол в России

Тренер "Ахмата" Ромащенко заявил, что в команде нет кризиса после восьми игр без побед

Грозненская команда не выигрывает в РПЛ восемь матчей подряд, уступив в пяти последних встречах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" не находится в кризисе, несмотря на восемь матчей без побед в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам заявил главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко.

"Ахмат" в субботу на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счетом 1:2, это пятое поражение кряду в РПЛ для грозненской команды.

"У нас нет кризиса, есть череда неудач. И понимание того, что нужно делать, у нас есть, и мы это делаем. В командной игре не так просто бывает, чтобы вернуть и сделать, чтобы вернуться в колею и стать теми, кем мы были. Да, сейчас так, но нужно пройти этот путь с командой от начала и до конца", - сказал Ромащенко.

"Бывают ситуации разного характера, - продолжил тренер "Ахмата". - И в нынешней ситуации у нас есть убеждение и, самое главное, понимание, решения, которые мы предоставляем ребятам и пытаемся исправить в тренировочном процессе. Это эмоции и психология, здесь нужно проявлять индивидуальные какие-то качества, чтобы стать крепче и не бояться поражений и неудачных моментов".

"Ахмат" 26 ноября в гостях встретится с "Оренбургом". Грозненский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах. 

Теги:
Российский футбол
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