11 ноября, 17:17
Футбол в Испании

"Реал Сосьедад" обыграл "Альмерию" в чемпионате Испании, Захарян вышел в старте

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реал Сосьедад"

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Реал Сосьедад" одержали победу над "Альмерией" со счетом 3:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата Испании.

В составе "Альмерии" гол забил Серхио Аррибас (76-я минута). У "Реал Сосьедад" отличились Микель Оярсабаль (62), Карлос Фернандес (90+1, с пенальти) и Мартин Субименди (90+5). Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел в стартовом составе и провел на поле 74 минуты, поучаствовав в первой голевой атаке.

"Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка. "Альмерия" идет на последней, 20-й строчке с 3 очками. Команда не смогла одержать ни одной победы в первенстве страны (10 поражений, 3 ничьих).

В следующем туре "Реал Сосьедад" 26 ноября примет "Севилью", "Альмерия" днем ранее в гостях сыграет с "Хетафе". 

Теги:
Футбол в Испании
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