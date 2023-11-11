За первый тайм матча РПЛ "Зенит" - "Краснодар" сделали три предложения руки и сердца

Девушки отвечали на предложения согласием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Болельщики сделали три предложения руки и сердца за первый тайм матча 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча проходит на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, после первого тайма счет 0:0. Болельщики на трибунах сделали три предложения своим девушкам, во всех случаях они получили согласие. Мужчины делали предложения в период с 29-й по 33-ю минуту игры, эти моменты были показаны на главном табло стадиона.

"Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 матчах. "Зенит" идет вторым с 29 очками.