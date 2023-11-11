Янчук считает, что теннисист Шевченко может добиться больших побед

Александр Шевченко занимает 63-е место в мировом рейтинге

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Александр Шевченко находится в начале своего пути и может добиться больших побед в будущем. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Шевченко проиграл французу Уго Умберу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Меце. Для Шевченко это был первый финал на турнирах ATP в карьере.

"Ничего страшного, что проиграл, на этой неделе он играл здорово. Он заметно прибавил в этом году и уже может сопротивляться сильнейшим спортсменам. На этом турнире он обыграл Карена Хачанова, это о многом говорит. Я считаю, что он находится только в начале своего пути, впереди он может добиться больших побед", - сказал Янчук.

Шевченко 22 года, он занимает 63-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Турнир в Меце относится к категории ATP 250. Соревнования проводятся на покрытии "хард" в помещении, их призовой фонд составил €562 тыс. В прошлом году победителем турнира стал итальянец Лоренцо Сонего. Из россиян на соревнованиях побеждал Дмитрий Турсунов (2008).