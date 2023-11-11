Михаил Кержаков считает, что "Зенит" потерял победу в матче с "Краснодаром"

Встреча завершилась со счетом 1:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" заслужили победу в домашнем матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Такое мнение журналистам высказал голкипер "Зенита" Михаил Кержаков.

"Краснодар" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Зенит" потерял победу сегодня, потому что в первом тайме контролировали игру, - сказал Кержаков. - Хотя в конце у Краснодара был момент, обменялись моментами. В целом до пропущенного гола доминировали, были еще голевые моменты".

"Нам принципиально стать чемпионами. Каждый способен [стать чемпионом], почему нет? Сейчас же "Краснодар" на первом месте. Перед сезоном у всех лидеров шансы есть, сейчас Краснодар на первом месте, естественно, могут, но не хотелось бы. Я думаю, что в будущем, если разрыв будет сохраняться, с уменьшением количества туров "Краснодар" будет чувствовать давление все больше и больше", - добавил голкипер.

"Зенит" и "Краснодар" провели по 15 матчей и по разу сыграли с каждой командой РПЛ. "Краснодар" набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Зенит" располагается на второй строчке с 30 очками. Команда из Санкт-Петербурга прервала свою серию из четырех побед в чемпионате России.