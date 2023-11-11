Море любви для Валиевой. В Казани стартовал четвертый этап Гран-при по фигурному катанию

В субботу мужчины, женщины и спортивные пары представили короткие программы, в воскресенье спортсмены выступят с произвольными

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Четвертый этап серии Гран-при России по фигурному катанию стартовал в субботу в Казани. Главной интригой турнира ожидаемо стало возвращение к соревнованиям олимпийской чемпионки Пекина в командном турнире Камилы Валиевой - уроженки столицы Татарстана.

Основными соперницами подопечной Этери Тутберидзе на домашнем для нее этапе стали ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева и воспитанница Софьи Федченко Алина Горбачева. Для Муравьевой и Валиевой этот старт стал первым в сезоне, а Горбачева уже успела завоевать серебряную медаль на этапе в Омске. И Муравьева, и Горбачева заявили на короткую программу тройные аксели, Валиева остановилась на двойном. Однако в итоге все спортсменки в субботу исполняли только двойные.

Уже на раскатке сильнейшей группы стало понятно, что Валиева без жаркой поддержки в Казани не останется. Фигуристка разминалась под ободряющие выкрики с трибун, каждый ее прыжок сопровождался громкими аплодисментами. Впрочем, немало внимания и поддержки зрители оказали и другим фигуристкам. Однако, если бы проводились соревнования по количеству кричалок и баннеров, безусловными победителями в них стали бы именно болельщики Валиевой.

То ли публика так вела спортсменку вперед, то ли сама Валиева так соскучилась по стартам, но свою программу она откатала практически безупречно, получив за нее 81,09 балла. На прошлогодних стартах Гран-при с таким же контентом она набирала чуть больше, однако в этой ситуации, пожалуй, стоит сделать скидку на непростое межсезонье и известные события в жизни спортсменки. 9-10 ноября прошли очередные слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу допингового дела Валиевой. Они стартовали еще в конце сентября, но в связи с необходимостью подготовки дополнительной документации были отложены еще на месяц с лишним.

Коллегия арбитров CAS вынесет решение по делу Валиевой в январе 2024 года, а значит, 17-летняя фигуристка катается в ожидании вердикта. Предсказывать, каким он будет, чем для нее завершится, - дело бесполезное. Но в субботу стало совершенно очевидно, что на желание дарить свое мастерство публике эта ситуация повлиять не смогла.

"Сильная девочка"

Трибуны искупали Валиеву в овациях, а лед после ее выступления болельщики щедро забросали игрушками. К слову, больше всего на арену прилетело поросят. Судя по всему, это связано с тем, что в октябре Камила побывала на любимой всеми детьми страны передаче "Спокойной ночи, малыши", где познакомилась с Хрюшей.

В общении с прессой фигуристка назвала публику невероятной, а также сообщила, что спокойно готовилась к старту, старалась восстановиться, насколько это возможно. "В планах как можно больше нарабатывать прыжки, чтобы больше было хороших прокатов", - сказала Валиева. Что касается судебного разбирательства, то этих вопросов спортсменке представители Федерации фигурного катания на коньках России попросили не задавать. Оно и понятно - такие вещи могут выбить из колеи перед произвольной программой любого спортсмена, даже такого крепкого, как Камила.

"Она в хорошей спортивной форме - удачно откатала свою новую программу, сделала каждый элемент, - сказала ТАСС после выступления заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. - Повлияли ли на ее выступление слушания в CAS? Зрительно этого не было заметно, и это тоже очень важно - она сильная девочка. Но мы не знаем, чего ей стоит обладать такой силой".

Второй после короткой программы идет Муравьева (77,02 балла), третьей - Горбачева (73,29). Муравьева тоже заметно соскучилась по стартам. Даже когда фигуристка после чистого проката пришла на общение с прессой, было заметно, что головой она еще в прокате. Оценки спортсменка комментировать не стала, только отметила, что выступлением довольна.

Мамины зайки

Муравьева удивила журналистов подарками - каждому в микст-зоне фигуристка подарила по маленькому сердечку с ушками со своим автографом, их сделала мама Софьи, известная своим швейным мастерством - именно она является автором некоторых костюмов спортсменки. Сердечки оказались непростыми - к каждому были пришиты два ушка. Если перевернуть подарок вверх ногами, он превращается в зайку. Стоит отметить, что спортсмены нечасто балуют журналистов подарками, этим отличаются лишь единицы. Например, Андрей Мозалев, который одаривал пишущую армию то лисятами, то красными сердцами.

Что касается Алины Горбачевой, то спортсменка сначала не поняла, за что получила штрафные баллы. Судя по протоколам, это произошло из-за задержки старта. После выступления фигуристка отметила, что ей было очень волнительно и не все получилось лучшим образом. "Я волновалась, не до конца получилось сконцентрироваться", - сказала спортсменка.

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова после выступления одиночниц поделилась с ТАСС, что ждет от фигуристок в произвольной программе четверных прыжков.

"Первая тройка девочек сегодня просто отлично откатала. Камила продемонстрировала очень убедительный прокат, молодец. Уверенно выступили и Алина Горбачева с Софьей Муравьевой, все сделали. Думаю, что в произвольной программе будет интересная борьба, несмотря на определенный запас у Камилы. И, конечно же, в предвкушении четверных прыжков. Жаль, что Алина и Соня сегодня все-таки отказались от акселя в три с половиной оборота, но будем делать скидку на начало сезона. На чемпионате России для победы этот прыжок в короткой программе будет просто необходим", - отметила Радионова.

Валиева заявила на произвольную программу четверной тулуп, Муравьева - каскад из тройного акселя и двойного тулупа, Горбачева - четверной сальхов в каскаде с двойным акселем и четверной сальхов, еще одна ученица Тутберидзе - Дарья Садкова - намерена исполнить четверной тулуп. Садкова идет четвертой с 73,15 балла.

Танец Дикиджи и клоун Семененко

Первым из итоговой тройки лидеров у мужчин на лед вышел Владислав Дикиджи. Фигурист настолько хорошо откатал программу, что после финальной позы не удержался и исполнил в качестве бонуса победный мини-танец. Его результат, показанный в первой разминке, держался практически до последних участников - 97,35 балла.

Лидирует по итогам короткой программы чемпион России Евгений Семененко - 98,54 балла. После проката фигурист заработал от журналистов комплимент за артистизм, с которым он передает образ клоуна. Семененко, в свою очередь, заверил, что свое дело он уже выбрал. Воспитанник Татьяны и Алексея Мишиных учится на факультете "Лечебное дело" Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета.

Третью строчку занял Макар Игнатов с 92,46 балла, которому удался чистый прокат. В целом мужчины в этот вечер публику очень порадовали. Так, например, одна из болельщиц заметила в разговоре с корреспондентом ТАСС, что неожиданно для себя обрадовалась, что все-таки пришла "не только на девочек".

"Думала сегодня не идти на мужскую часть, потому что не смотрю мужское, но все-таки пришла с мамой и не пожалела, хотя и пришла главным образом посмотреть на Валиеву", - рассказала болельщица.

Синдром домашнего старта

Лидерами в соревнованиях спортивных пар стали олимпийские чемпионы Пекина в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Спортсмены, в отличие от их предыдущего выступления на этапе в Омске, где партнер остался без параллельного прыжка, ошибок не допустили - фигуристы откатали четко, слаженно, аккуратно и с настроением. В лучших традициях учеников легендарной Тамары Москвиной.

Но сложности, по их признанию, все-таки были. Все дело в казанском уюте. "Сложно настраиваться в Казани, - рассказала Мишина. - Мы тут в пятый или шестой раз, чувствую себя как дома, это расслабляет, дает эффект "домашних соревнований". Заставляла себя нервничать".

Также спортсмены рассказали, почему стали так активны в своих соцсетях. "Делаем контент для нашей с Настей пары, чтобы вы видели, какая у нас жизнь, чем мы живем", - рассказал Галлямов. Также он заинтриговал журналистов своим предстоящим рэп-дебютом. "Планы еще больше", - отметил фигурист.

За прокат Мишина и Галлямов получили 78,61 балла. Вторыми в короткой программе стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (73,66), третьими - Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (72,74).

В воскресенье фигуристы представят произвольные программы.