Голкипер "Краснодара" Сафонов заявил, что не удивился бы голу "Зенита" в конце матча

Встреча завершилась со счетом 1:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" играли с заметным преимуществом в концовке домашнего матча 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Такое мнение журналистам высказал голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.

Матч "Зенит" - "Краснодар" прошел в субботу и завершился со счетом 1:1.

"Я думаю, что сегодня была игра на три результата, но, наверное, в концовке нас задавили немного, в концовке если бы "Зенит забил", я бы не удивился, - сказал Сафонов. - Нет, сердечко не екнуло, когда мяч попал в штангу в конце матча, в штангу же попал. Ждали такого результата в таблице в начале сезона? Я лично не думаю о таблице, впереди много игр. Прошло 15, впереди еще 15".

"Я думаю, что чуть позже нужно думать о борьбе за чемпионстве, - продолжил голкипер. - Согласен, что есть отрыв от других команд, мы в курсе этого, понимаем, где находимся, понимаем, что как минимум шансы на это есть. Какая атмосфера - рады результату или нет? После того, как мы в концовке отскочили, мягко говоря, нам должны были забивать, штанга, добивание, после этого нам комфортнее ничья".

"Зенит" и "Краснодар" провели по 15 матчей и по разу сыграли с каждой командой РПЛ. "Краснодар" набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Зенит" располагается на второй строчке с 30 очками. Команда из Санкт-Петербурга прервала свою серию из четырех побед в чемпионате России.