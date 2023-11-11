11 ноября, 20:36,
обновлено 11 ноября, 20:52
ММА

Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода за нарушение антидопинговых правил

Усман Нурмагомедов. Пресс-служба Bellator/ ТАСС
Усман Нурмагомедов
© Пресс-служба Bellator/ ТАСС

Результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 между российским бойцом и американцем Брентом Примусом аннулирован

ТАСС, 11 ноября. Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова на шесть месяцев. Об этом на своей странице в X (ранее - Twitter) сообщает американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора CSAC Энди Фостера.

Результат чемпионского боя на турнире Bellator 300, прошедшем в октябре 2023 года, между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован. В том поединке Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в легком весе в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

По словам Фостера, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещенного вещества, однако боец не подал заявку на терапевтическое исключение. Название вещества не раскрывается. Также Нурмагомедов оштрафован на $50 тыс. и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Нурмагомедову 25 лет, он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе с ноября 2022 года, проведя две успешные защиты. В его активе 17 побед (14 - досрочно) и ни одного поражения. Усман Нурмагомедов является братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
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