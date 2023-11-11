Воронков, Марченко и Костин сделали голевые передачи в матче НХЛ "Детройт" - "Коламбус"

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Детройта"

ТАСС, 11 ноября. "Детройт" со счетом 5:4 обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Детройте.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Рэймонд (4-я минута), Робби Фаббри (5, 43), Алекс Дебринкэт (37) и Даниэль Спронг (39). У проигравших отличились Александр Тексье (6), Адам Фантилли (19), Шон Курали (26) и Патрик Лайне (52).

Фантилли забросил шайбу с передач российских нападающих Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Для Марченко эта передача стала пятой в текущем сезоне при трех заброшенных шайбах. Воронков сделал четвертый голевой пас, также на его счету две заброшенные шайбы.

Российский нападающий "Детройта" Клим Костин сделал результативную передачу в эпизоде с четвертым голом команды. Россиянин набрал второе очко в сезоне, ранее на его счету была одна заброшенная шайба.

"Детройт" набрал 18 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе. "Коламбус" с 11 очками после 14 игр располагается на последней, 8-й строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче "Детройт" 16 ноября в рамках серии вынесенных матчей регулярного чемпионата в Стокгольме сыграет с "Оттавой". "Коламбус" в ночь на 13 ноября по московскому времени на выезде встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".