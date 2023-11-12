Матч чемпионата Бразилии по футболу прервали из-за массовой драки болельщиков на поле

Встреча "Коритибы" и "Крузейро" была остановлена в добавленное ко второму тайму время после гола "Коритибы"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 ноября. /ТАСС/. Матч 34-го тура чемпионата Бразилии по футболу между "Коритибой" и "Крузейро" был прерван в добавленное ко второму тайму время из-за массовой драки болельщиков на поле.

На первой добавленной ко второму тайму минуте нападающий "Коритибы" Робсон забил гол, сделав счет 1:0 в пользу своей команды. После гола несколько десятков болельщиков пробрались на поле и устроили массовую потасовку. Полиция прибыла на место спустя несколько минут, когда болельщики уже оказались за пределами поля. Футболисты покинули поле, сотрудники правопорядка вывели более половины болельщиков с трибун.

"Крузейро" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 37 очков в 31 матче. "Коритиба" располагается на 19-й строчке, имея в активе 26 очков после 33 встреч. Обе команды идут в зоне вылета из элитного дивизиона первенства страны.