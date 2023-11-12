В Bellator заявили, что Усман Нурмагомедов пока не будет лишен чемпионского пояса

Бойца дисквалифицировали на полгода за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Организация Bellator подтвердила полугодичную дисквалификацию российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова, однако чемпионский пояс остается у россиянина. Об этом ТАСС сообщили в Bellator.

Ранее американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил о дисквалификации Нурмагомедова и аннулировании результата последнего поединка. По словам Фостера, Нурмагомедов не предоставил терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества.

"Да, это правда, - сообщили в Bellator. - Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator. На данный момент решения о лишении титула не принято. Больше комментариев на данный момент не будет".

Нурмагомедову 25 лет, он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе с ноября 2022 года, проведя две успешные защиты. В его активе 17 побед (14 - досрочно) и ни одного поражения. Усман Нурмагомедов является братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова.