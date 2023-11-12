Игра в четыре руки. Теннисисты Медведев и Рублев представят Россию на Итоговом турнире ATP

Соревнования пройдут в Турине

ТАСС, 12 ноября. Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - заключительное соревнование сезона - пройдет в Турине с 12 по 19 ноября. В нем примут участие Даниил Медведев и Андрей Рублев. Оба российских теннисиста имеют шансы на победу, но остаются в тени первой ракетки мира и действующего победителя серба Новака Джоковича и второго номера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса, лишившего в этом году лидера рейтинга ATP календарного Большого шлема. Помимо трофея, восемь лучших теннисистов уходящего года разыграют рекордные $15 млн, победитель турнира в одиночном разряде может получить до $4,8 млн.

Участие двух россиян в Итоговом турнире ATP уже стало привычным. Вдвоем Медведев и Рублев квалифицировались на финальный турнир года в четвертый раз подряд, впервые это произошло еще до переезда турнира в Турин с лондонской "O2-Арены". Это уникальное достижение для российского тенниса, до эпохи Медведева и Рублева двойное представительство на заключительном турнире сезона Россия имела лишь раз - в 2000 году на Итоговом турнире играли Евгений Кафельников и Марат Сафин. Для Медведева этот турнир станет пятым подряд, а один из прошлых четырех оказался для него победным.

Накануне Итогового турнира в игре Медведева наметился спад, и слабое выступление лидера российского тенниса в Париже - очень тревожный знак. Успешность выступления Медведева на Итоговом турнире коррелирует с его результатами на турнире во французской столице: 2019 год - проигрыш в первом матче в Париже, три поражения из трех на Итоговом турнире ATP; 2020 год - титул в Париже, ни одного поражения на Итоговом; 2021 год - выход в финал на обоих турнирах; 2022 год - ни одной победы на обоих турнирах. В текущем сезоне Медведев снова проиграл в первом матче парижского "Мастерса". Однако неясно, стоит ли воспринимать неуклонное совпадение достижений Медведева на двух заключительных турнирах года как закономерность.

В целом же Медведев проводит один из самых успешных сезонов в карьере, он уже побил личный рекорд по количеству титулов за год. В этом году россиянин выиграл пять турниров, два из которых - "Мастерсы". Среди финалов, в которых Медведев уступил, один "тысячник" и один турнир Большого шлема.

Рублев в 2023 году тоже в каком-то смысле превзошел себя. Он выиграл первый в карьере турнир серии "Мастерс" (в Монте-Карло) и дошел до финала еще одного (в Шанхае). В то же время Рублев остается безумно эмоциональным теннисистом, остро чувствующим все происходящее на корте, живущим игрой. И это по-прежнему приносит ему как успехи, так и неудачи. На Australian Open россиянин отыгрался со счета 0:5 на тай-брейке решающего сета в матче с датчанином Хольгером Руне, на Roland Garros упустил матч третьего круга против итальянца Лоренцо Сонего, ведя 2-0 по сетам. Неоднократно по ходу сезона он уходил с множества матчболов, неоднократно их упускал. И все же Рублев с каждым годом все увереннее закрепляется в элите мирового тенниса.

Прогресс второй ракетки России еще в июле отмечал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев: "Рублев в этом году реально прибавил, стал стабильнее играть. Подача лучше стала. Вариативности еще не хватает, но реально он в пятерке в мире". И с тех пор Рублев точно не сбавил.

Соперники россиян

Как и год назад, Медведев и Рублев попали в одну группу Итогового турнира ATP. Это обстоятельство снижает шансы российских теннисистов на выход в плей-офф. Тем более что одним из их конкурентов за проход в полуфинал Итогового турнира станет Алькарас. После победы на Уимблдоне испанец лишь раз выходил в финал рейтингового турнира - "Мастерса" в Цинциннати (штат Огайо, США) - и впервые с 2021 года проиграл Медведеву, это произошло в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. Последний турнир Алькарас завершил уже в первом раунде, вылетев от другого россиянина - 39-й ракетки мира Романа Сафиуллина. Но очевидный игровой спад, который настиг испанца во второй половине сезона, не делает его менее опасным соперником.

На групповом этапе россиянам также будет противостоять представитель Германии Александр Зверев, который за 2023 год стал для Медведева и Рублева сравнительно удобным оппонентом. За всю историю противостояния Медведев выиграл у Зверева 10 матчей из 17, в 2023 году - 4 встречи из 5. Рублев, до начала текущего сезона не побеждавший Зверева в официальных матчах, оказался сильнее в каждом из трех матчей теннисистов в этом году. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с ТАСС назвал Зверева самым слабым звеном в квартете.

В другую группу попали Джокович, Руне, грек Стефанос Циципас и итальянец Янник Синнер. Синнер, на счету которого к 22 годам уже 10 титулов ATP, имеет опыт побед на заключительном отрезке сезона. В 2019 году он победил на Итоговом турнире среди теннисистов в возрасте до 21 года, годом позже выиграл турнир в Софии, в 2021-м повторил успех в болгарской столице и взял титул в Антверпене. В этом сезоне итальянец выиграл соревнования в Пекине и Вене. Быстрые туринские корты пойдут на пользу Синнеру.

Два из четырех титулов Руне пришлись именно на турниры на "харде" в помещении, это покрытие можно считать любимым для датчанина. Однако вызывает вопросы его игровая форма - за вылетами на ранних стадиях турниров в Пекине, Шанхае и Стокгольме последовали неплохие выступления в Базеле и Париже. Для прохода дальше датчанину придется выйти на пик формы на Итоговом турнире.

За спиной у 25-летнего Циципаса есть победы и в молодежном Итоговом (2018), и во взрослом (2019), два титула турниров серии "Мастерс" и два финала турниров Большого шлема. Но он видится в этой группе аутсайдером - травмы локтя и плеча, пережитые греком в последних сезонах, заметно ослабили его бэкхенд. К тому же участие Циципаса в Итоговом турнире находится под угрозой, грек два дня подряд досрочно завершал тренировки. Первый запасной турнира - поляк Хуберт Хуркач, который взобрался на девятую строчку гонки ATP благодаря успехам на недавних турнирах. Хуркач, главным оружием которого является мощная подача (на его счету первое место в сезоне по эйсам, более тысячи подач навылет), может стать более сложным соперником на быстрых кортах.

Главным фаворитом как группы, так и всего турнира является Джокович. Чтобы закончить год в статусе первой ракетки мира ему будет достаточно выиграть на турнире один матч. На счету серба шесть побед на Итоговом турнире ATP в трех разных локациях. В 2008 году он выиграл это соревнование в Шанхае, с 2012-го по 2015-й неизменно побеждал в Лондоне, в прошлом году одержал первую победу в Турине. В случае победы Джокович и по этому показателю станет лучшим в истории - на данный момент он делит первую строчку с завершившим карьеру швейцарцем Роджером Федерером.

В бой идет один старик

Джоковичу в этом году исполнилось 36 лет, больше на турнире нет теннисистов старше 27 лет. И больше нет "большой тройки" - про Федерера речь уже была, а испанец Рафаэль Надаль, пропустивший почти целый сезон, планирует вернуться в теннис в 2024 году, однако сможет ли он навязать конкуренцию - большой вопрос. Тем ценнее для Джоковича статус фаворита.

В прошлое воскресенье серб обновил собственный рекорд, выиграв 40-й турнир серии "Мастерс" в карьере и увеличил отрыв от Надаля, на счету которого 36 побед на соревнованиях этой категории. Победа на турнире в Париже далась Джоковичу трудно. Осложнял задачу кишечный вирус, о котором серб рассказал в одном из послематчевых интервью. И это далеко не единственная драматичная победа Новака в уходящем сезоне. Прошедшие два года вообще стали для первой ракетки мира (а этого звания он неоднократно лишался) историей преодоления.

В 2022 году Джокович пропустил Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США из-за несоблюдения визовой политики стран (для въезда в страну требовался сертификат о вакцинации против COVID-19). Из-за этого планы на рекорд по количеству титулов Большого шлема пришлось отложить. Впрочем, оказалось, что ненадолго: в 2023 году Джокович победил на трех турнирах, обогнал Надаля по общему числу трофеев высшей категории и, возможно, установил вековой рекорд - 24 победы на турнирах Большого шлема.

Настоящим козырем Джоковича может стать его ментальность. Характером серба после того, как он совершил камбэк в матче против Рублева в полуфинале парижского турнира, восхитился финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков: "Какой же живучий Джокович, он еле дышал. С самого начала турнира он играл тяжелые матчи, и сегодня ему тоже было нелегко. Когда Рублев отрывался на своей подаче, то Джокович предпочитал отдыхать, на своей он отрабатывал по полной, а в третьем сете он сделал что-то невероятное".