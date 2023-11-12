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Футбол в России

Футболисты "Спартака" сыграют с "Ростовом" в матче РПЛ

Защитник "Спартака" Никита Чернов и нападающий "Ростова" Николай Комличенко. Эрик Романенко/ ТАСС
Защитник "Спартака" Никита Чернов и нападающий "Ростова" Николай Комличенко
© Эрик Романенко/ ТАСС

Также в воскресенье пройдут матчи "Пари НН" - "Балтика", "Динамо" - "Оренбург" и "Сочи" - "Рубин"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" сыграет против "Ростова" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "Открытие банк - Арене" в Москве.

На данный момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. "Ростов" с 17 очками идет на 11-й строчке. "Спартак" сумел одержать всего одну победу в последних пяти матчах чемпионата страны, а "Ростов" не проигрывает три встречи РПЛ подряд.

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У "Спартака" на поле не выйдут защитники Даниил Хлусевич и Томаш Тавараеш. Гостям не поможет полузащитник Алексей Миронов.

В прошедшем сезоне команды сыграли дважды в рамках РПЛ. "Ростов" обыграл москвичей дома (4:2) и сыграл вничью в гостях (1:1).

Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов считает, что матч против "Ростова" будет очень тяжелым для его бывшей команды. "Сейчас "Ростов" на ходу, видно, что команда встряхнулась, чего нельзя сказать о "Спартаке". "Спартак" играет нестабильно, поэтому любой исход игры меня не удивит. Игра будет крайне тяжелой для "Спартака", - сказал собеседник ТАСС.

Матч между "Спартаком" и "Ростовом" начнется в 19:30 мск.

"Динамо" сыграет с "Оренбургом", "Сочи" - с "Рубином"

В первом матче воскресенья "Пари Нижний Новгород" примет калининградскую "Балтику". Нижегородцы занимают восьмое место, набрав 20 очков. "Балтика" с 11 очками идет на предпоследней, 15-й строчке. Команды ранее никогда не играли между собой в РПЛ, их матч начнется в 14:00 мск.

Следующий матч начнется в 16:30 мск, в нем столичное "Динамо" примет "Оренбург". "Динамо" занимает шестую позицию, имея в активе 22 очка, беспроигрышная серия бело-голубых в чемпионате страны составляет пять матчей. "Оренбург", который набрал 13 очков, занимает 13-е место, они не выигрывают в РПЛ на протяжении четырех последних встреч.

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"Динамо" в случае победы завершит первый круг чемпионата на третьем месте. Впервые матч против бывшей команды проведет главный тренер бело-голубых Марцел Личка. С 2020 по 2023 год он возглавлял "Оренбург", в сезоне-2021/22 команда вышла в РПЛ, а в прошлом чемпионате заняла седьмое место. Не поможет бело-голубым в предстоящем матче основной правый защитник Эли Даса, который отправился в расположение сборной Израиля на матч отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года с командой Косова.

В прошлом сезоне команды играли между собой четыре раза: два матча они провели в РПЛ, два - в Фонбет - Кубке России. "Динамо" выиграло два матча, одну кубковую встречу в серии пенальти выиграл "Оренбург", также оренбургская команда победила в последней игре в чемпионате.

В другом воскресном матче "Сочи" на своем поле встретится с казанским "Рубином". "Рубин" занимает девятое место, набрав 19 очков, казанцы выиграли три последних матча из четырех. "Сочи", имея в активе 10 очков, замыкает турнирную таблицу. Матч между "Рубином" и "Сочи" начнется в 19:00 мск. 

Теги:
Российский футбол
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