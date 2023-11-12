Менеджер Усмана Нурмагомедова заявил, что боец не принимал допинг

По словам Ризвана Магомедова, боец принимал препараты по назначению врача

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дисквалифицированный на полгода российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов проходил лечение и принимал препараты по назначению врача, эти препараты были выявлены в его допинг-пробе. Об этом ТАСС сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

Ранее американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил о дисквалификации Нурмагомедова и аннулировании чемпионского поединка в легком весе против американца Брента Примуса. По словам Фостера, Нурмагомедов не предоставил терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества. Эту информацию ТАСС подтвердили в организации Bellator, где выступает Нурмагомедов.

"Усман проходил лечение и принимал препараты по назначению врача. Это было примерно за три месяца до боя. Вещество было обнаружено в тесте, после чего мы предоставили все справки и документы. Усмана хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но благодаря предоставленным нами документам итоговое отстранение составило шесть месяцев. Полностью избежать отстранения не получилось, так как мы должны были уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов. Но мы также не знали, что используемые препараты содержат запрещенные вещества", - сказал Магомедов.

Нурмагомедову 25 лет, он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе с ноября 2022 года, проведя две успешные защиты. В его активе 17 побед (14 - досрочно) и ни одного поражения. Усман Нурмагомедов является братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова.