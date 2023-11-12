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ММА

Усман Нурмагомедов не будет участвовать в Гран-при Bellator из-за дисквалификации

Российского бойца дисквалифицировали на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов не будет участвовать в Гран-при Bellator из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила Нурмагомедова на шесть месяцев. По словам исполнительного директора CSAC Энди Фостера, у россиянина был рецепт на использование запрещенного вещества, однако боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

"Думаю, что Усман сохранит чемпионский титул. Но в Гран-при участвовать уже не будет. Могу сказать точно, что Усман никогда не принимал химию", - сказал Магомедов.

Результат чемпионского боя на турнире Bellator 300, прошедшем в октябре 2023 года, между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован. В том поединке Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в легком весе в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

Нурмагомедову 25 лет, он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе с ноября 2022 года, проведя две успешные защиты. В его активе 17 побед (14 - досрочно) и ни одного поражения. 

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