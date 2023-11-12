11 ноября, 22:06
Футбол во Франции

Кузяев и Головин не смогли отличиться в матче чемпионата Франции "Гавр" - "Монако"

Встреча завершилась со счетом 0:0

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Гавра" сыграли вничью с "Монако" со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник "Гавра" Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте, его соотечественник из "Монако" Александр Головин отыграл полный матч. На 10-й добавленной ко второму тайму минуте футболист "Гавра" Самюэль Грансир не реализовал пенальти.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 24 очка. "Гавр" идет шестым, имея в активе 15 очков.

В следующем туре "Монако" 24 ноября в гостях сыграет с лидером чемпионата ПСЖ, а "Гавр" двумя днями позднее на выезде встретится с "Нантом". 

Теги:
Футбол во Франции
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