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ММА

Bellator не будет лишать Усмана Нурмагомедова чемпионского титула

Российского бойца дисквалифицировали на полгода за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Организация Bellator не будет лишать российского бойца Усмана Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе, несмотря на полугодовую дисквалификацию. Об этом ТАСС сообщили в Атлетической комиссии штата Калифорния.

"Нет, вопрос о лишении чемпионского титула Усмана Нурмагомедова не стоит", - сказал собеседник агентства.

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Ранее американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил о дисквалификации Нурмагомедова и аннулировании результата чемпионского поединка в легком весе против американца Брента Примуса. По словам Фостера, Нурмагомедов не предоставил терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества. Эту информацию ТАСС подтвердили в Bellator, где выступает Нурмагомедов.

Нурмагомедову 25 лет, он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе с ноября 2022 года, проведя две успешные защиты. В его активе 17 побед (14 - досрочно) и ни одного поражения. 

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