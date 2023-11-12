Шоу чуть не убило игру. "Краснодар" и "Зенит" поделили очки в матче лидеров РПЛ

"Краснодар" по итогам половины сезона занимает первое место в турнирной таблице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" на выезде сыграли вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в центральном матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), благодаря чему краснодарская команда завершила первую часть чемпионата России на первом месте. Однако игра изначально не была такой энергичной, из-за чего предваряющие ее события чуть не стали главными в этом противостоянии.

В день матча пресс-служба "Зенита" сообщила, что на игре ожидается до 45 тыс. болельщиков. В итоге встреча прошла в присутствии 46 701 поклонника футбола, что является рекордом для текущего сезона РПЛ. Перед началом матча с участием лидеров чемпионата России прошло тематическое световое шоу. Также перед началом встречи выступил популярный среди молодежи музыкальный артист Macan, который исполнил несколько песен.

Непосредственно перед стартовым свистком "Зенит" устроил небольшую церемонию награждения. Нападающему Ивану Сергееву вручили приз лучшему игроку "Зенита" по итогам октября по мнению болельщиков. Также вратарь Михаил Кержаков и защитник Данил Круговой получили памятные футболки. Кержаков - за 50 матчей без пропущенных голов в составе "Зенита", Круговой - за 100 игр в составе сине-бело-голубых.

Первый тайм проходил достаточно напряженно, и среди зрителей появилось мнение, что шоу и предматчевые мероприятия станут основными событиями встречи. Пока футболисты проводили довольно скучный матч, интерес зрителей привлекло табло - с 29-й по 33-ю минуты на нем показали, как трое мужчин сделали предложения руки и сердца своим девушкам. На 32-й минуте как раз появился первый момент у "Краснодара" - после удара Олакунле Олусегуна почти с линии площади ворот мяч пролетел рядом со штангой. Уже в добавленное к первому тайму время команды обменялись опасными эпизодами. Сначала Сергеев не смог пробить из штрафной по воротам, так как удар был заблокирован, затем полузащитник краснодарцев Эдуард Сперцян бил по воротам головой и не попал в створ почти с линии вратарской.

Игру встряхнул гол "Краснодара", на 63-й минуте отличился Сперцян. Нападающий гостей Джон Кордоба вошел в штрафную и пробил в створ, Кержаков справился с ударом, далее Сперцян попробовал добить, но вратарь "Зенита" снова спас команду, а уже на третий раз голкипер хозяев оказался бессилен, Сперцян добил мяч в пустые ворота. Однако после этого "Зенит" включил обороты, на 70-й минуте после передачи Вендела забил Матео Кассьерра. Колумбийский нападающий забил 12-й мяч в текущем сезоне РПЛ и является лучшим бомбардиром чемпионата.

Концовка матча осталась за "Зенитом". Игроки петербургской команды владели инициативой и имели хороший момент, однако в добавленное к основному времени матча время не удалось отличиться полузащитнику Андрею Мостовому - футболист вошел в штрафную и пробил по воротам, но мяч попал в штангу. После этого он отлетел к Вильсону Изидору, но тот уже выключился из эпизода.

"Краснодар" впервые закончил первый круг РПЛ лидером

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча отметил, что команда играла острее во втором тайме. "В первом тайме была тяжелая позиционная игра с минимумом моментов - наверное, по одному моменту было у каждой команды, - сказал Семак. - Во втором тайме мы играли, на мой взгляд, острее, чем в первом. Старались. К сожалению, пропустили, сыграли неудачно в моменте с пропущенным мячом и в дальнейшем постарались забить. Забили, и в концовке были неплохие моменты, чтобы мы могли выиграть. Второй тайм был лучше с нашей стороны, он был острее. Может быть, мы немного прибавили, может, соперник немного подустал. В целом тяжелая игра против очень организованной команды, в которой, к сожалению, не смогли победить. Хотели, но не получилось".

Его коллега из "Краснодара" Владимир Ивич отметил, что до гола его команда играла лучше "Зенита". "Хочу поздравить обе команды с той интересной игрой, которую они показали, могу сказать, что мы играли сильнее "Зенита" до момента, когда мы забили, - сказал он журналистам. - Мы создавали шансы, у нас было два хороших момента, первый - после стандарта, второй - после того, как Сперцян бил с удачной позиции. Что касается соперника, то у них тоже был момент. После забитого мяча у нас появилась проблема, мы перестали играть с мячом".

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков считает, что его команда должна была обыгрывать "Краснодар". "Зенит" потерял победу сегодня, потому что в первом тайме контролировали игру, - сказал он журналистам. - Хотя в конце у "Краснодара" был момент, обменялись моментами. В целом до пропущенного гола доминировали, были еще голевые моменты. Нам принципиально стать чемпионами. Каждый способен [стать чемпионом], почему нет? Сейчас же "Краснодар" на первом месте. Перед сезоном у всех лидеров шансы есть, сейчас "Краснодар" на первом месте, естественно, могут, но не хотелось бы. Я думаю, что в будущем, если разрыв будет сохраняться, с уменьшением количества туров "Краснодар" будет чувствовать давление все больше и больше".

Капитан "Краснодара" Матвей Сафонов отметил, что его команде повезло. "Я думаю, что чуть позже нужно думать о борьбе за чемпионство, - сказал голкипер журналистам. - Согласен, что есть отрыв от других команд, мы в курсе этого, понимаем, где находимся, понимаем, что как минимум шансы на это есть. После того, как мы в концовке отскочили, мягко говоря, - нам должны были забивать, штанга, добивание - после этого нам комфортнее ничья".

"Зенит" и "Краснодар" провели по 15 матчей и по разу сыграли с каждой командой РПЛ. "Краснодар" набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Зенит" располагается на второй строчке с 30 очками. В следующем туре, матчи которого пройдут после паузы на игры национальных сборных, "Зенит" 25 ноября дома сыграет с "Сочи", "Краснодар" 26 ноября на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".

"Зенит", который является чемпионом РПЛ последних пяти сезонов, впервые за три сезона не завершил первую часть чемпионата на первом месте. "Краснодар" впервые в истории идет первым по истечении половины сезона.

"Крылья Советов" и ЦСКА поменялись местами

В одном из первых матчей дня самарские "Крылья Советов" дома обыграли "Урал" со счетом 3:1. Самарцы благодаря победе поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. "Урал" с 16 очками располагается на 12-й позиции. Екатеринбургская команда увеличила серию без побед в РПЛ до 10 игр. В следующем туре "Крылья Советов" 25 ноября дома сыграют с московским "Локомотивом", "Урал" днем позднее на своем поле встретится с "Краснодаром".

Также в субботу ЦСКА упустил победу в выездном матче с воронежским "Факелом". Армейцы вели на протяжении почти всего матча, но пропустили в компенсированное ко второму тайму время, встреча завершилась со счетом 1:1. ЦСКА не проигрывает на протяжении 10 матчей в чемпионате России. Последнее поражение армейцы потерпели 19 августа в гостях от московского "Динамо" (1:2). "Факел" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей. Последнее поражение воронежцы потерпели 25 сентября на своем поле от казанского "Рубина" (0:1). ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. "Факел" с 19 очками располагается на 10-й позиции. В следующем туре армейский клуб на своем поле сыграет с "Динамо" 25 ноября, "Факел" днем позднее встретится на выезде с казанским "Рубином".

В другом матче "Локомотив" дома обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:1. Железнодорожники пропустили гол в середине второго тайма, но в концовке встречи сумели забить дважды в течение двух минут. "Локомотив" набрал 24 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Ахмат" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ. Команда из Грозного с 12 очками занимает 14-е место в таблице. В следующем туре "Локомотив" 25 ноября на выезде сыграет с "Крыльями Советов", "Ахмат" 26 ноября в гостях встретится с "Оренбургом".

Программа 15-го тура РПЛ завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Пари Нижний Новгород" - "Балтика", "Динамо" - "Оренбург", "Сочи" - "Рубин" и "Спартак" - "Ростов".