Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в пустые ворота в НХЛ

В выездном матче чемпионата игроки "Вашингтона" одержали победу над "Айлендерс" со счетом 4:1

ТАСС, 12 ноября. "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Александр Овечкин (10-я и 60-я минуты), Ник Дауд (34), Алексей Протас (40), у проигравших отличился Александр Романов (20). Овечкин забросил 825-ю и 826-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает второе место, уступая канадцу Уэйн Гретцки (894 шайбы). Россиянин повторил другой рекорд Гретцки - по количеству шайб в пустые ворота (56).

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов ассистировал Овечкину в эпизоде с первым голом. Защитник Романов забил первый гол в сезоне и набрал первый балл за результативность. Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 24 броска.

"Вашингтон" поднялся на третье место в Столичном дивизионе, в 13 матчах набрав 16 очков и одержав вторую победу подряд. В следующем матче команда 15 ноября примет действующего обладателя Кубка Стэнли "Вегас". "Айлендерс" занимают пятое место с 13 очками в 13 играх. В следующем матче клуб из Нью-Йорка, потерпевший четвертое поражение подряд, 14 ноября встретится на выезде с "Эдмонтоном".

Форварды "Коламбуса" Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков сделали по передаче в проигранном выездном матче с "Детройтом" (4:5). Марченко набрал очки в пятом матче подряд. "Даллас" в гостях победил "Виннипег" (3:2), форвард победителей Евгений Дадонов и нападающий проигравших Владислав Наместников сделали по результативной передаче. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил восьмую шайбу в сезоне и отдал голевую передачу в домашнем матче с "Баффало" (4:0).

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился точным пасом в выездном матче с "Тампой" (4:0). Вратарь гостей Петр Кочетков отразил 22 броска, проведя пятый "сухой" матч в карьере. Форвард "Тампы" Никита Кучеров пропустил игру из-за болезни. Вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил 31 бросок из 33 в домашнем матче с "Ванкувером" (5:2).