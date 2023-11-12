12 ноября, 03:26

Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в пустые ворота в НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. AP Photo/ John Munson
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин
© AP Photo/ John Munson

В выездном матче чемпионата игроки "Вашингтона" одержали победу над "Айлендерс" со счетом 4:1

ТАСС, 12 ноября. "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Александр Овечкин (10-я и 60-я минуты), Ник Дауд (34), Алексей Протас (40), у проигравших отличился Александр Романов (20). Овечкин забросил 825-ю и 826-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает второе место, уступая канадцу Уэйн Гретцки (894 шайбы). Россиянин повторил другой рекорд Гретцки - по количеству шайб в пустые ворота (56).

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов ассистировал Овечкину в эпизоде с первым голом. Защитник Романов забил первый гол в сезоне и набрал первый балл за результативность. Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 24 броска.

"Вашингтон" поднялся на третье место в Столичном дивизионе, в 13 матчах набрав 16 очков и одержав вторую победу подряд. В следующем матче команда 15 ноября примет действующего обладателя Кубка Стэнли "Вегас". "Айлендерс" занимают пятое место с 13 очками в 13 играх. В следующем матче клуб из Нью-Йорка, потерпевший четвертое поражение подряд, 14 ноября встретится на выезде с "Эдмонтоном".

Форварды "Коламбуса" Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков сделали по передаче в проигранном выездном матче с "Детройтом" (4:5). Марченко набрал очки в пятом матче подряд. "Даллас" в гостях победил "Виннипег" (3:2), форвард победителей Евгений Дадонов и нападающий проигравших Владислав Наместников сделали по результативной передаче. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил восьмую шайбу в сезоне и отдал голевую передачу в домашнем матче с "Баффало" (4:0).

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился точным пасом в выездном матче с "Тампой" (4:0). Вратарь гостей Петр Кочетков отразил 22 броска, проведя пятый "сухой" матч в карьере. Форвард "Тампы" Никита Кучеров пропустил игру из-за болезни. Вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил 31 бросок из 33 в домашнем матче с "Ванкувером" (5:2). 

Теги:
РоссияХоккейОвечкин, Александр МихайловичНХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация