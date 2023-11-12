12 ноября, 04:36
ММА

Павлович не смог завоевать временный чемпионский титул UFC в тяжелом весе

Сергей Павлович. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Сергей Павлович
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Россиянин проиграл англичанину Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Павлович проиграл англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Бой завершился победой англичанина нокаутом в первом раунде. 

Поединок за временный титул в тяжелом весе был организован после травмы действующего чемпиона организации в этой весовой категории американца Джона Джонса, о которой стало известно 25 октября. Он должен был провести бой против соотечественника Стипе Миочича.

Павловичу 31 год, он прервал серию из шести побед в UFC и потерпел второе поражение в поединках под эгидой организации. В дебютном бою UFC в ноябре 2018 года россиянин проиграл Алистару Овериму из Нидерландов. Всего на счету Павловича 18 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах (MMA).

В активе 30-летнего Аспиналла 14 побед и 3 поражения в MMA. В UFC англичанин одержал 7-ю победу, единственное поражение он потерпел в июле 2022 года в поединке против американца Кёртиса Блейдса. Аспиналл победил второго россиянина за время выступления в UFC, в марте 2022 года боец оказался сильнее Александра Волкова, проведя болевой прием на руку. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
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