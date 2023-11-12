12 ноября, 05:04
ММА

В команде бойца Павловича не исключили проведение реванша с Аспиналлом

В воскресенье россиянин проиграл англичанину нокаутом в первом раунде

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович может провести реванш против англичанина Тома Аспиналла. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.

В воскресенье Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде в бою за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

"Вариант реванша возможен. Тем более пока не ясно, когда подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич", - сказал собеседник агентства.

Поединок за временный титул в тяжелом весе был организован после травмы действующего чемпиона организации в этой весовой категории Джонса, о которой стало известно 25 октября. Он должен был провести бой против соотечественника Миочича. 

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ММА
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