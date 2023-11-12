12 ноября, 05:21
НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Бучневич оформил хет-трик в матче НХЛ против "Колорадо"

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич. AP Photo/ David Zalubowski
Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич
© AP Photo/ David Zalubowski

Две из трех шайб россиянин забросил в меньшинстве

ТАСС, 12 ноября. "Сент-Луис" разгромил "Колорадо" со счетом 8:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэйден Шенн (2, 19, 43-я минуты), Тори Крюг (20), Павел Бучневич (32, 42, 56) и Алексей Торопченко (60). У проигравших отличились Микко Рантанен (37) и Джек Джонсон (60). Российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев был заменен после шестой пропущенной шайбы, его сменил соотечественник Иван Просветов.

Бучневич дважды забил в меньшинстве, россиянин в третий раз оформил хет-трик в матче НХЛ и второй - в составе "Сент-Луиса". Ранее ему это удалось в марте нынешнего года в игре против "Миннесоты" (5:8). Впервые нападающий забросил три шайбы в одной встрече НХЛ в апреле 2021 года, когда выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс".

В третий раз в истории два игрока "Сент-Луиса" забросили по три шайбы в одном матче НХЛ. Ранее подобное случалось в октябре 1984 года и в феврале 1986 года. Авторами хет-триков стали Кевин Лавалле и Дэйв Барр, а также Дуг Гилмор и Марк Хантер соответственно. Бучневич стал третьим игроком в истории "Сент-Луиса", который забросил две шайбы в меньшинстве в одном матче. До этого подобное удавалось совершить Ларри Пейти в ноябре 1980 года и Михалу Гандзушу в феврале 2000 года.

"Колорадо" потерпел второе поражение подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 16 очками в 13 матчах. "Сент-Луис" одержал четвертую победу в пяти последних матчах, клуб идет четвертым в дивизионе, набрав 15 очков по итогам 13 игр. В следующей встрече "Колорадо" на выезде встретится с "Сиэтлом" 14 ноября. "Сент-Луис" днем позднее примет "Тампу". 

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НХЛ
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