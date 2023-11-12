Бучневича признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард оформил хет-трик в матче с "Колорадо"

ТАСС, 12 ноября. Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Бучневич в матче против "Колорадо" (8:2) забросил три шайбы, две из которых в меньшинстве, и оформил третий хет-трик за время выступления в НХЛ.

Первой звездой дня признан одноклубник Бучневича канадец Брэйден Шенн. Форвард также отметился тремя заброшенными шайбами и записал на свой счет результативную передачу.

Второй звездой дня стал канадский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман, в активе которого три заброшенные шайбы в выездной игре против "Сиэтла" (4:1).